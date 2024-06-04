"Город без окраин": Ярославский район

Ярославский район до 1960-х годов не входил в состав Москвы. Светлана Патченская приезжала сюда вместе с группой юных натуралистов – здесь не было города. Зато теперь этот столичный район обладает и парками, и городскими объектами.

Что делает в местном театре люстра со станции метро "Комсомольская"? Какое отношение к Ярославскому району имел Михаил Ломоносов? И какие экзотические музыкальные инструменты появились в школе искусств имени Саввы Мамонтова? Подробнее – в программе "Город без окраин".

