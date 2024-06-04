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04 июня, 10:45

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"Город без окраин": Ярославский район

"Город без окраин": Ярославский район

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Ярославский район до 1960-х годов не входил в состав Москвы. Светлана Патченская приезжала сюда вместе с группой юных натуралистов – здесь не было города. Зато теперь этот столичный район обладает и парками, и городскими объектами.

Что делает в местном театре люстра со станции метро "Комсомольская"? Какое отношение к Ярославскому району имел Михаил Ломоносов? И какие экзотические музыкальные инструменты появились в школе искусств имени Саввы Мамонтова? Подробнее – в программе "Город без окраин".

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