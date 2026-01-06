Форма поиска по сайту

06 января, 14:30

Город

С 1 по 11 января на Манежной площади будут работать праздничные площадки

В течение недели в Москве ожидается сильный снег

Блогер умерла после пластической операции в Москве

Новый парк свяжет пять районов Москвы на конструкциях бывшего монорельса

Похолодание в столице начнется в Рождественскую ночь

Фестиваль "Путешествие в Рождество" собрал множество гостей в Москве

Москвичи могут отправить видеопоздравления участникам спецоперации

Сергей Собянин рассказал о новом стандарте помощи в московских больницах

Занятия зумбой доступны во многих фитнес-клубах Москвы

На месте монорельса в Москве через два года построят высотный парк

На Манежной площади в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" с 1 по 11 января работает зимняя кулинарная студия. Гостей угощают рождественскими блинами, жарким с кедровыми орехами и пирожками с яблоками и корицей.

Также на площадке проходит насыщенная программа театральных представлений для детей, включая спектакли "Конек-горбунок", "По щучьему велению" и "Волшебные сказки Пушкина". На праздничной ярмарке можно приобрести вязаные новогодние игрушки, снежинки и елочные украшения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алина ГилеваЕлена Поляница

