С 1 по 11 января на Манежной площади будут работать праздничные площадки

На Манежной площади в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" с 1 по 11 января работает зимняя кулинарная студия. Гостей угощают рождественскими блинами, жарким с кедровыми орехами и пирожками с яблоками и корицей.

Также на площадке проходит насыщенная программа театральных представлений для детей, включая спектакли "Конек-горбунок", "По щучьему велению" и "Волшебные сказки Пушкина". На праздничной ярмарке можно приобрести вязаные новогодние игрушки, снежинки и елочные украшения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.