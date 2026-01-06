Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 13:15

Город

Новый парк свяжет пять районов Москвы на конструкциях бывшего монорельса

Новый парк свяжет пять районов Москвы на конструкциях бывшего монорельса

Похолодание в столице начнется в Рождественскую ночь

Фестиваль "Путешествие в Рождество" собрал множество гостей в Москве

Москвичи могут отправить видеопоздравления участникам спецоперации

Сергей Собянин рассказал о новом стандарте помощи в московских больницах

Занятия зумбой доступны во многих фитнес-клубах Москвы

На месте монорельса в Москве через два года построят высотный парк

Собянин: столичные учреждения культуры оказывают поддержку бойцам СВО

"Новости дня": в районе Солнцево началось переселение в новый дом по программе реновации

Москвичи назвали закрытие монорельса главным событием 2025 года

В ближайшие два года на месте закрытого московского монорельса появится высотный парк. Он разместится прямо на конструкциях бывшей транспортной системы и свяжет пять районов Москвы.

Эксперты сравнивают проект с известными мировыми аналогами, такими как High Line в Нью-Йорке, отмечая, что город сохранит историческую доминанту, сделав ее современным общественным пространством.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМария РыбаковаАнастасия Тареева

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика