Новый парк свяжет пять районов Москвы на конструкциях бывшего монорельса

В ближайшие два года на месте закрытого московского монорельса появится высотный парк. Он разместится прямо на конструкциях бывшей транспортной системы и свяжет пять районов Москвы.

Эксперты сравнивают проект с известными мировыми аналогами, такими как High Line в Нью-Йорке, отмечая, что город сохранит историческую доминанту, сделав ее современным общественным пространством.

