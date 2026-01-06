Форма поиска по сайту

06 января, 12:15

Город

Фестиваль "Путешествие в Рождество" собрал множество гостей в Москве

Москвичи могут отправить видеопоздравления участникам спецоперации

Сергей Собянин рассказал о новом стандарте помощи в московских больницах

Занятия зумбой доступны во многих фитнес-клубах Москвы

На месте монорельса в Москве через два года построят высотный парк

Собянин: столичные учреждения культуры оказывают поддержку бойцам СВО

"Новости дня": в районе Солнцево началось переселение в новый дом по программе реновации

Москвичи назвали закрытие монорельса главным событием 2025 года

Цены на аренду квартир в Москве перестали расти и стабилизировались

Медику предъявили обвинение по делу о смерти пациентки после операции

Фестиваль "Путешествие в Рождество" привлекает в эти дни множество москвичей и гостей столицы, создавая небывалый наплыв отдыхающих на туристических площадках. Как отмечают эксперты, Москва предлагает целый калейдоскоп культурных и досуговых развлечений на любой вкус.

Гости праздника делятся впечатлениями, восхищаясь красотой и масштабом праздничного оформления города. В рамках фестиваля на Манежной площади с 1 по 11 января работает зимняя кулинарная студия, где можно попробовать рождественские блины и пирожки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

