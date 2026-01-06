Фестиваль "Путешествие в Рождество" собрал множество гостей в Москве

Фестиваль "Путешествие в Рождество" привлекает в эти дни множество москвичей и гостей столицы, создавая небывалый наплыв отдыхающих на туристических площадках. Как отмечают эксперты, Москва предлагает целый калейдоскоп культурных и досуговых развлечений на любой вкус.

Гости праздника делятся впечатлениями, восхищаясь красотой и масштабом праздничного оформления города. В рамках фестиваля на Манежной площади с 1 по 11 января работает зимняя кулинарная студия, где можно попробовать рождественские блины и пирожки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.