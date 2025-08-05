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Новости

05 августа, 10:45

Город

Программу "Мой район" представили на площадках форума-фестиваля "Москва 2030"

Программу "Мой район" представили на площадках форума-фестиваля "Москва 2030"

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Программу "Мой район" представили сразу на двух площадках форума-фестиваля "Москва 2030". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Основная площадка расположилась на западе столицы – в парке 50-летия Октября. Там представили 4 крупных мультимедийных павильона на тему робототехники и освоения космоса. Вторая площадка находится в инновационном центре "Сколково".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
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