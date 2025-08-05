Колледж будущего представят на форуме-фестивале "Москва 2030"

Колледж и школы будущего представят на форуме-фестивале "Москва 2030" в Гостином Дворе. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, экспедиция включает в себя модель первого в столице инновационного колледжа моды и искусств, который сможет вместить восемь тысяч студентов. Также программа включит лекции о самых востребованных профессиях и десятки мастер-классов – от дизайна до криминалистики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.