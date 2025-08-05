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05 августа, 10:00

Город

Колледж будущего представят на форуме-фестивале "Москва 2030"

Колледж будущего представят на форуме-фестивале "Москва 2030"

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Колледж и школы будущего представят на форуме-фестивале "Москва 2030" в Гостином Дворе. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, экспедиция включает в себя модель первого в столице инновационного колледжа моды и искусств, который сможет вместить восемь тысяч студентов. Также программа включит лекции о самых востребованных профессиях и десятки мастер-классов – от дизайна до криминалистики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
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