05 августа, 10:00Город
Колледж будущего представят на форуме-фестивале "Москва 2030"
Колледж и школы будущего представят на форуме-фестивале "Москва 2030" в Гостином Дворе. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, экспедиция включает в себя модель первого в столице инновационного колледжа моды и искусств, который сможет вместить восемь тысяч студентов. Также программа включит лекции о самых востребованных профессиях и десятки мастер-классов – от дизайна до криминалистики.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.