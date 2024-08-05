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Новости

05 августа, 20:00

Город

Центр "Полярный" достроят в районе Южное Медведково в 2024 году

Центр "Полярный" достроят в районе Южное Медведково в 2024 году

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​Культурно-досуговый центр "Полярный" достроят в районе Южное Медведково в 2024 году. Этот проект объединит пространства для занятий спортом, танцами и творчеством. На месте старого советского кинотеатра появятся залы для репетиций, фотостудия, зона настольных игр, центр технического развития и выставочные пространства.

В Москве проводится масштабная программа по модернизации советских кинотеатров, которые были почти в каждом районе столицы. Теперь на их месте откроют культурно-досуговые центры в пешей доступности. Там будут проводится в том числе и занятия для участников проекта "Московское долголетие".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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