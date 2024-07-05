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05 июля, 07:45

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Ночной велофестиваль в неоновом стиле стартует в Москве 6 июля

Ночной велофестиваль в неоновом стиле стартует в Москве 6 июля

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6 июля в Москве стартует традиционный ночной велофестиваль. В 2024 году участникам предложили украсить свои велосипеды в неоновом стиле. Особая спортивная подготовка и специальная экипировка не требуются, главное – наличие исправного велосипеда и знание правил дорожного движения.

С 21:00 до 00:00 все желающие смогут посетить фестивальный городок. Там будут интерактивные зоны и фудкорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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