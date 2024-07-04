День семьи, любви и верности отметят в рамках проекта "Лето в Москве"

В Москве запланировано много тематических мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности. Праздник станет одним из главных элементов проекта "Лето в Москве".

Так, на Тверском бульваре стартовал "Фестиваль Детства". На площадке проведут игры, тематические мастер-классы, спортивные состязания. Подготовлена насыщенная сценическая программа.

В "Царицыне" в 13:00 выступит симфонический оркестр "Русская филармония", а в 15:30 состоится церемония награждения "За любовь и верность" пар, которые вместе 25 и более лет. В зоне мастер-классов с 12:00 можно будет сделать украшения, открытки и игрушки.