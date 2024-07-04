Трамваи не будут ходить между Каланчевской улицей и площадью Борьбы вечером 6 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движения трамваев не будет между Каланчевской улицей и площадью Борьбы с 21:00 6 июля до 00:00 7 июля из-за ночного велофестиваля. Об этом столичный Дептранс сообщил в телеграм-канале.

На время проведения мероприятия трамваи поедут по измененным маршрутам. Так, маршрут № 7 проследует от метро "Бульвар Рокоссовского" до Каланчевской улицы, № 50 – от ДК "Компрессор" до Каланчевской улицы, объединенный маршрут № 50+9 – от Белорусского вокзала через МИИТ до метро "Новослободская".



телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Также вместо трамваев в департаменте москвичам рекомендовали использовать для поездок метрополитен и автобусы 604, с510. Так, автобусы с510 объедут участок Трифоновской улицы между Олимпийским проспектом и улицей Советской Армии через улицу Сущевский Вал с остановками "Олимпийский проспект", "Метро "Марьина Роща" и "Лазаревский переулок".

Ранее сообщалось, что 6 июля из-за велогонки "Столица" изменится схема движения транспорта на западе города. С 06:00 до 12:00 введут ограничения на участках улиц Косыгина и Мосфильмовской, а также улицы Потылиха. Кроме того, нельзя будет проехать по Университетской площади, Воробьевскому шоссе, Мичуринскому проспекту, частично 1-му Сетуньскому проезду и участку дублера проспекта Вернадского.