"Сити": новые фильмы в московских кинотеатрах

Команда проекта "Сити" составила подборку главных киноновинок недели.

Среди них российский фильм фэнтези про сверхлюдей "Самая большая луна". Это история об энергетических вампирах. Они называют себя "эмеры", питаются человеческими эмоциями, но при этом не испытывают никаких чувств.

Следующий в подборке фильм "Объясни мне, любовь". Он рассказывает о жизни и отношениях между австрийской поэтессой Ингеборг Бахман и драматургом Максом Фришем. Их называли рок-звездами европейской литературы 20-го века. Премьера состоялась в 2023 году на Берлинском кинофестивале.

О других мероприятиях – в программе "Сити".

