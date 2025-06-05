"Лето в Москве" охватило все районы столицы

Масштабный проект "Лето в Москве" охватил каждый район города. На десятках площадок проходят яркие события – от гастрономических фестивалей до спортивных игр и мастер-классов.

Особое внимание привлекает фестиваль "Сады и цветы" на Тверской площади, где установлены топиарные композиции и редкие растения. Всего будет открыто более 70 таких ландшафтных площадок.

На Кузнецком Мосту – ракета, на Арбате – гигантская коробка конфет, а возле "Москва-Сити" – клубника. Это арт-объекты павильонов "Сделано в Москве", где жители и туристы могут познакомиться с продукцией местных брендов. Также на Тверском бульваре работает летний клуб с бьюти-зонами, играми и мастер-классами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.