Москвичам и гостям столицы рассказали, как работает книжный фестиваль "Красная площадь"

Фестиваль "Красная площадь" будет открыт до 7 июня. 4 и 5 числа ярмарка работает с 10:00 до 22:00, а 6 и 7 июня – до 22:30. В программе более 600 мероприятий: встречи с писателями, презентации, лекции и автограф-сессии.

Особый интерес у посетителей вызывает возможность приобрести книги напрямую от издательств. На площади представлено 400 издательств и около 100 тысяч экземпляров книг – от классики до новинок и подарочных изданий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.