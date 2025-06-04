Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 14:30

Город

Москвичам и гостям столицы рассказали, как работает книжный фестиваль "Красная площадь"

Москвичам и гостям столицы рассказали, как работает книжный фестиваль "Красная площадь"

Гидрометцентр предупредил об экстремальной жаре в Москве с 7 по 10 июня

"Мой район. Место встречи": Перово

"Моя Москва": Евгений Киндинов. Часть 2

Несколько сотен издательств представили свои книги на фестивале "Красная площадь"

Собянин: в Москве открыт первый детский сад, построенный по модульной технологии

"Атмосфера": 15 градусов ожидается в Москве вечером 4 июня

"Лето в Москве" охватит более 400 площадок по всему городу

В столице стартовал книжный фестиваль "Красная площадь"

Новый сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал в Москве

Фестиваль "Красная площадь" будет открыт до 7 июня. 4 и 5 числа ярмарка работает с 10:00 до 22:00, а 6 и 7 июня – до 22:30. В программе более 600 мероприятий: встречи с писателями, презентации, лекции и автограф-сессии.

Особый интерес у посетителей вызывает возможность приобрести книги напрямую от издательств. На площади представлено 400 издательств и около 100 тысяч экземпляров книг – от классики до новинок и подарочных изданий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика