Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

05 мая, 08:00

Город

В Москве подготавливают к открытию Ростокинский акведук

В Москве подготавливают к открытию Ростокинский акведук

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В столице готовят к открытию знаменитый Ростокинский акведук. Ранее он служил опорой для теплотрассы, но сооружение является частью культурного наследия федерального значения. Специалисты расчищают облицовку фасадов и лестниц, меняют поврежденные деревянные конструкции навеса и кровли, восстанавливают беседки-павильоны и укрепляют кладку.

Работы по восстановлению планируют завершить в этом году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоАнастасия Бородина

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