В Москве подготавливают к открытию Ростокинский акведук

В столице готовят к открытию знаменитый Ростокинский акведук. Ранее он служил опорой для теплотрассы, но сооружение является частью культурного наследия федерального значения. Специалисты расчищают облицовку фасадов и лестниц, меняют поврежденные деревянные конструкции навеса и кровли, восстанавливают беседки-павильоны и укрепляют кладку.

Работы по восстановлению планируют завершить в этом году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.