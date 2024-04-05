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05 апреля, 16:45

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Движение в районе Лесной улицы будет временно перекрыто 6 апреля

Движение в районе Лесной улицы будет временно перекрыто 6 апреля

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Движение в районе Лесной улицы будет временно перекрыто в субботу, 6 апреля, из-за парада трамваев. Не более чем на пять минут движение перекроют в промежутке с 10:00 до 11:00 от Новолесной до 1-й Тверской-Ямской улицы.

Кроме того, с 11:00 до 16:00 нельзя будет проехать на съездах с Тверской Заставы на улицу Бутырский Вал и на съезде с Тверского путепровода на Тверской Заставе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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