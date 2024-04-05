Синоптик Позднякова пообещала москвичам возвращение теплой погоды в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Потепление в столице начнется с воскресенья, 7 апреля. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В ночь на субботу, 6 апреля, возможны небольшие осадки. Температура воздуха будет около 0. В дневные часы ожидается дождь и 8…10 градусов. В воскресенье без осадков. Ночью будет 4…6, а днем воздух прогреется до 14…16 градусов", – отметила она.

По прогнозу метеоролога, настоящее тепло вернется в Москву на следующей неделе.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Уже в понедельник, 8 апреля, в городе будет 16…18. Во вторник ожидается 15...20 градусов. В среду температура также будет близка к 20 градусам.

Ранее сообщалось, что минувший март в столице оказался вторым самым солнечным в этом столетии. Солнце, согласно данным обсерватории МГУ, радовало москвичей своим светом 182 часа. При этом нормой для марта считается показатель в 128 часов. Наиболее солнечными выдались 13, 14 и 27-е числа первого весеннего месяца. Рекордсменом же является март 2022 года. Тогда солнце светило 206 часов.

