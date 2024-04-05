Синоптик Позднякова пообещала москвичам возвращение теплой погоды в выходные

05 апреля, 12:06Общество
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок
Потепление в столице начнется с воскресенья, 7 апреля. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
"В ночь на субботу, 6 апреля, возможны небольшие осадки. Температура воздуха будет около 0. В дневные часы ожидается дождь и 8…10 градусов. В воскресенье без осадков. Ночью будет 4…6, а днем воздух прогреется до 14…16 градусов", – отметила она.
По прогнозу метеоролога, настоящее тепло вернется в Москву на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что минувший март в столице оказался вторым самым солнечным в этом столетии. Солнце, согласно данным обсерватории МГУ, радовало москвичей своим светом 182 часа. При этом нормой для марта считается показатель в 128 часов. Наиболее солнечными выдались 13, 14 и 27-е числа первого весеннего месяца. Рекордсменом же является март 2022 года. Тогда солнце светило 206 часов.