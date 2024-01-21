Глава Союза пассажиров предложил обновить правила перевозки животных в поезде

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Новые правила перевозки животных в поездах должны содержать пункт об обязанности пассажира следить за питомцем во время перевозки и порядок действий проводников при обнаружении бесхозного кота или собаки. Об этом РИА Новости заявил председатель Союза пассажиров РФ Кирилл Янков.

Комментируя историю с котом Твиксом, эксперт указал, что владелец питомца не обеспечил его постоянное нахождение в переноске. В связи с этим он предложил обновить правила перевозки пунктом, согласно которому пассажир обязан обеспечивать нахождение животного в клетке или переноске либо под своим непосредственным контролем и не допускать самостоятельного перемещения питомца по вагону.

Со слов Янкова, проводник в случае нахождения бесхозного животного в поезде должен действовать не так, как проводница с Твиксом, что тоже нужно отразить если не в правилах, то в ведомственных должностных инструкциях. Он считает, что при обнаружении кота или собаки, проводник сначала должен проверить, все ли животные, проезд которых оплачен, находятся на своих местах. Сделать это можно с помощью электронный базы билетов в вагоне, сказал глава Союза пассажиров и добавил, что если владельца животного найти не удалось, то работник РЖД должен доложить о ситуации начальнику поезда, который примет дальнейшие решения.

Помимо этого, уточнил эксперт, проводник должен посмотреть у кота или собаки наличие ошейника или другого идентификатора. Кроме того, начальник поезда может открыть базу билетов средних вагонов и поручить их проводникам проверить наличие питомцев у владельцев в случае, если животное перебежало из вагона в вагон, объяснил Янков.

Он сказал, что если у животного есть идентификатор, но владелец в поезде не нашелся, то кота или собаку могут только передать представителю службы по содержанию безнадзорных животных. Если у животного нет идентификаторов и есть основания полагать, что оно бродячее, его могут удалить из поезда только в теплое время года и на той станции, на которой его нашли, подытожил Янков.

История с котом Твиксом произошла 11 января в поезде с сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург. Он ехал в переноске по специальному билету, но позже выбрался из нее и ушел гулять по вагону. Как рассказала проводница, она заметила животное, но не смогла найти его владельцев, поэтому выбросила его из вагона в районе вокзала в Кирове. Позже, 20 января, волонтеры нашли Твикса мертвым.

После этого инцидента в РЖД решили внести изменения в документы по перевозке животных в поездах и запретить проводникам их высаживать. Кроме того, россияне начали подписывать петицию с требованием уволить выкинувшую Твикса проводницу.

Со слов волонтера Ольги Кудряшовой, кот умер от укуса животного и обморожения. Она уточнила, что для точного определения причины смерти необходимо вскрытие, которое сможет сделать только кировская областная ветстанция.

Кота, которого проводница выбросила из поезда в Кирове, обнаружили мертвым