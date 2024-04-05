Лесную улицу временно перекроют из-за парада трамваев 6 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение в районе Лесной улицы будет временно перекрыто днем 6 апреля из-за парада трамваев. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Дептранс Москвы.

Согласно данным ЦОДД, движение будет закрыто с 10:00 до 11:00 на участке Лесной улицы от Новолесной до 1-й Тверской-Ямской улицы, а также с 11:00 до 11:30 на перекрестке Лесной, 1-й Тверской-Ямской улиц и площади Тверская застава. Однако ограничения продлятся на срок не более 5 минут, уточнили в ведомстве.

Кроме того, с 11:00 до 16:00 в этот день также нельзя будет воспользоваться съездами с площади на улицу Бутырский Вал, а также съездом с Тверского путепровода на площадь.

"Будьте внимательны, стройте маршрут заранее", – добавили в департаменте.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что торжественный парад исторических трамваев по Лесной улице завершится открытием выставки ретроавтомобилей. Помимо этого, здесь же будет организована выставка исторических вагонов.