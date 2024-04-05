05 апреля, 15:23Транспорт
Лесную улицу временно перекроют из-за парада трамваев 6 апреля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение в районе Лесной улицы будет временно перекрыто днем 6 апреля из-за парада трамваев. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Дептранс Москвы.
Согласно данным ЦОДД, движение будет закрыто с 10:00 до 11:00 на участке Лесной улицы от Новолесной до 1-й Тверской-Ямской улицы, а также с 11:00 до 11:30 на перекрестке Лесной, 1-й Тверской-Ямской улиц и площади Тверская застава. Однако ограничения продлятся на срок не более 5 минут, уточнили в ведомстве.
Кроме того, с 11:00 до 16:00 в этот день также нельзя будет воспользоваться съездами с площади на улицу Бутырский Вал, а также съездом с Тверского путепровода на площадь.
"Будьте внимательны, стройте маршрут заранее", – добавили в департаменте.
Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что торжественный парад исторических трамваев по Лесной улице завершится открытием выставки ретроавтомобилей. Помимо этого, здесь же будет организована выставка исторических вагонов.
Парад трамваев состоится в столице 6 апреля