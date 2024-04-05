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05 апреля, 07:15

Новости

Собянин: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Собянин: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Реконструкция Московского ипподрома завершится в 2026 году

Собянин сообщил о начале комплексной реконструкции Московского ипподрома

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Собянин: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

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Новости часа: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Реконструкция Центрального московского ипподрома будет идти совместно с министерством сельского хозяйства. В рамках проекта специалистам предстоит обновить главное здание, спортивную зону и заново построить конюшни для 1 000 лошадей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, в столице сделают ипподром мирового уровня, отвечающий самым современным стандартам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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