Собянин: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Реконструкция Центрального московского ипподрома будет идти совместно с министерством сельского хозяйства. В рамках проекта специалистам предстоит обновить главное здание, спортивную зону и заново построить конюшни для 1 000 лошадей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, в столице сделают ипподром мирового уровня, отвечающий самым современным стандартам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.