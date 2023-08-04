Сотрудники ГИБДД Москвы начали выявлять мотоциклистов без шлема с помощью камер

Байкеров, которые катаются по улицам без шлема, или катают пассажиров без экипировки, теперь будут штрафовать не только дорожные инспекторы, но и специальные камеры. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По данным Дептранса, 500 камер могут искать нарушителей. О том, как организован процесс, рассказали в ЦОДД. Специалисты центра также напомнили, что штраф за отсутствие шлема или его неправильное использование составляет 1 тысячу рублей.

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