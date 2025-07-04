Москвичам рассказали о пространстве в стиле конструктивизма на Триумфальной площади

На Триумфальной площади в Москве появилось уникальное пространство, оформленное в стиле конструктивизма и посвященное поэту Владимиру Маяковскому.

Москвичи и гости столицы могут там отдохнуть, понаблюдать за плавающими в прудах карпами, а также прочитать строки стихотворений Маяковского.

Помимо Триумфальной площади, горожан и туристов пригласили посетить "Фестиваль Индии в Москве" с танцами и мастер-классами, а также фестиваль "Дружба народов" на ВДНХ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.