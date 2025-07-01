В Москве создадут 10-километровый пеший маршрут по набережным

В Москве создают новый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки. Променад длиной в 10 километров соединит сразу 6 набережных: от Нагатинской до Шлюзовой. Пока там недостаточно широкие тротуары, плохое освещение, нет зон отдыха и качественной спортивной инфраструктуры.

В будущем на пешеходных переходах появятся спуски для родителей с колясками и маломобильных граждан. Кроме того, там, где позволит пространство, создадут места для отдыха, установят скамейки, а еще обустроят велодорожки и велопарковки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.