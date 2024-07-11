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11 июля, 22:15

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Пешеходный мост связал стрелку острова Балчуг с Крымской набережной

Пешеходный мост связал стрелку острова Балчуг с Крымской набережной

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Пешеходный мост через Водоотводной канал Москвы-реки, который открыли в Москве, соединил стрелку острова Балчуг с Крымской набережной. В форме изогнутой металлической балки он вписался в сложившуюся застройку.

С моста открывается вид на центр Москвы. Ребро жесткости, установленное по центру, разделило встречные потоки пешеходов и одновременно позволило вписать чуть не на всю длину 36-метровую скамейку, на которой во время прогулки приятно будет отдохнуть над водой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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