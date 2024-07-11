Станция канатной дороги "Лужники" будет закрыта 13 и 14 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Станция Московской канатной дороги "Лужники" 13 и 14 июля будет закрыта в связи с проведением мероприятия на территории одноименного спорткомплекса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу канатной дороги.

В выходные дни посадка и высадка пассажиров будет проходить только на станции "Воробьевы горы". В результате изменений движение будет осуществляться по кругу.

Станция "Воробьевы горы" будет работать 13 июля с 11:00 до 23:00, 14 июля с 11:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что с 00:01 13 июля до 12:00 15 июля перекроют движение транспорта по Лужнецкой набережной от Аллеи Славы до станции столичного метро "Воробьевы горы". Корректировки связаны с проведением фестиваля VK Fest. Водителей призвали быть внимательными, заранее планировать маршрут и следовать указаниям дорожных знаков.

