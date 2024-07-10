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10 июля, 23:45

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Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

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В ходе комплексного благоустройства Парка Горького обновят Пушкинскую набережную, она является главным прогулочным маршрутом зеленой зоны. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Как отметил мэр, эта часть парка требует нового подхода и обновлений для соответствия стандартам и требованиям горожан.

Также планируется создание новых пляжных зон. Пионерский пруд, например, станет еще одной точкой на карте столицы, где разрешат купаться. По предложению мэра, зона станет более развлекательной.

Работы по первому этапу реконструкции планируют завершить в этом году. Обновление начали в рамках подготовки к юбилею. В 2028 году будет ровно 100 лет со дня открытия парка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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