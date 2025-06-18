Более 108 тыс школьников Москвы приняли участие в проекте "Учебный день в музее"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Свыше 108 тысяч столичных школьников в прошедшем учебном году приняли участие в проекте "Учебный день в музее", сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

"Формат позволяет наилучшим образом использовать возможности экспозиции музеев для достижения предметных результатов, знакомства с богатой историей и культурой нашей страны", – передает заявление департамента портал мэра и правительства города.

Проект позволяет ученикам с 1-го по 11-й класс посещать уроки в культурных учреждениях, изучая школьные предметы и выполняя задания. Проект объединяет свыше 40 площадок в городских, федеральных, ведомственных и частных музеях города.

"В числе самых популярных в прошедшем учебном году – Музей космонавтики, Московский зоопарк, музей-заповедник "Царицыно", Государственный музей спорта и Государственный музей обороны Москвы", – добавили в департаменте.

Молодые москвичи посетили свыше 4 200 занятий, а всего для школьников разработали свыше 250 интерактивных уроков. Более 110 из них можно применять в онлайн-режиме.

Например, на уроке математики в Музее космонавтики горожане узнали о приземлении космонавта Юрия Гагарина с точностью до деталей расстояния и времени. Ученики выяснили, на какой высоте и на какое время можно оказаться в невесомости, а также изучали инфографику программы "Союз" – "Аполлон".

Урок химии проходил в Государственном музее спорта – там ученики 8-х и 9-х классов смогли изучить свойства металлов и сплавов, которые применяли в создании спортивных наград разных лет.

Каждый учебный день предусматривает 3–5 уроков, которые проводят школьные учителя-предметники. Они используют материалы, разработанные сотрудниками музеев и специалистами Института развития профильного обучения Московского городского педагогического университета.

В частности, в текущем году школьники, посетившие Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева, сравнивали характеристики различных грибов и бактерий, искали в залах ответы на вопросы, перерисовывали кору дерева и выясняли, зачем она нужна.

Ученица 6-го класса школы № 2087 "Открытие" Елизавета Илларионова поделилась, что ей понравилось в биологическом музее. Там, в частности, была большая экспозиция с растениями и животными

В 2025 году к проекту "Учебный день в музее" присоединились музей-панорама "Бородинская битва", Государственный архив Российской Федерации, Музей русской гармоники Альфреда Мирека и Музей радио и телевидения интерактивного политехнического музея "Дедушкин чердак".

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что число военно-патриотических клубов в столичных школах и колледжах выросло в 2 раза. В настоящий момент в Москве функционируют более 400 подобных объединений, в которых занимаются свыше 20 тысяч школьников и студентов. Вместе с наставниками они могут участвовать в экспедициях, изучать историю России и проходить подготовку к военно-спортивным состязаниям.

