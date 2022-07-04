В Москве откроют универмаг российских брендов

Российские бренды одежды уже в конце лета можно будет купить в специализированном универмаге в ТЦ "Афимолл". Отбор кандидатов начнут в ближайшее время.

Каким критериям должны соответствовать производители и их коллекции? И как вообще обстоят дела в легкой промышленности после ухода с рынка многих поставщиков? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.