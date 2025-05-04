Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 10:15

Город

Москвичам напомнили, как работают поликлиники и парковки в майские праздники

Москвичам напомнили, как работают поликлиники и парковки в майские праздники

Ростокинский акведук готовится к открытию после реставрации

Мэр Москвы сообщил о старте восстановления усадьбы Виноградово

Москвичам рассказали, как провести майские праздники в парках и на фестивалях

Более миллиона московских школьников примут участие в акции "Расскажи о своем герое"

Москвичам рассказали, когда можно увидеть реконструкцию штурма Рейхстага в "Москино"

В Москве 4 мая ожидается сильный дождь с грозой

В Москве продолжается реконструкция Ленинградского вокзала

Ночная репетиция парада прошла в центре Москвы

Движение транспорта временно ограничено по ряду улиц в Москве

Во время майских праздников городские службы работают по особому графику. Поликлиники будут принимать пациентов 8, 9 и 11 мая с 9:00 до 16:00, а 10 мая – с 9:00 до 18:00. Кабинеты ОРВИ открыты по тем же дням и часам. Детские поликлиники работают 10 мая с 9:00 до 15:00, 4 мая – выходной.

Парковка в эти дни будет бесплатной: 8, 9 и 10 мая оставить машину можно на всех городских улицах, включая зоны с высокими тарифами. Исключение – только парковки со шлагбаумом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика