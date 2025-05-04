Москвичам напомнили, как работают поликлиники и парковки в майские праздники

Во время майских праздников городские службы работают по особому графику. Поликлиники будут принимать пациентов 8, 9 и 11 мая с 9:00 до 16:00, а 10 мая – с 9:00 до 18:00. Кабинеты ОРВИ открыты по тем же дням и часам. Детские поликлиники работают 10 мая с 9:00 до 15:00, 4 мая – выходной.

Парковка в эти дни будет бесплатной: 8, 9 и 10 мая оставить машину можно на всех городских улицах, включая зоны с высокими тарифами. Исключение – только парковки со шлагбаумом.

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