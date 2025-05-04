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04 мая, 10:15

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Ростокинский акведук готовится к открытию после реставрации

Ростокинский акведук готовится к открытию после реставрации

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Ростокинский акведук – единственное сохранившееся в России сооружение такого типа – скоро вновь станет доступен для посещения. Сейчас специалисты завершают его реставрацию. Архитектурный облик памятника культурного наследия восстанавливают с учетом исторической точности: очищают белокаменные основания, обновляют фасады и восстанавливают пешеходные спуски и подъемы.

Вдоль главного хода акведука появятся специальные окна с имитацией движения воды – так москвичи смогут представить, как система водоснабжения работала в XVIII веке. Рядом с объектом благоустраивают территорию и создают новые смотровые площадки. Открытие обновленного акведука ожидается уже в ближайшие месяцы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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