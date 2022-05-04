В Москве расцвел тюльпан Кауфмана

В парке искусств "Музеон" продолжают расцветать тюльпаны Кауфмана. Данный цветок относится к семейству лилейных.

Естественный ареал таких тюльпанов – Казахстан и Средняя Азия. Впервые растение обнаружили в Узбекистане в 1877 году. Тюльпан Кауфмана занесен в Красную книгу сразу четырех государств. При этом в Москве его можно встретить часто, но на охраняемых территориях. Этот сорт не боится заморозков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.