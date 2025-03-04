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04 марта, 11:15

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Москва вошла в топ самых удобных для жизни городов мира

Москва вошла в топ самых удобных для жизни городов мира

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Москвичи тратят в среднем около десяти минут, чтобы дойти до метро, магазинов или школ. Благодаря этому столица вошла в число самых удобных для жизни городов мира. Специалисты отметили, что в Москве все необходимое находится рядом – от образовательных учреждений до транспортных остановок.

Добиться таких показателей удалось за счет развития концепции 15-минутного города и удобной транспортной сети. В прошлом году Москва также вошла в тройку самых освещенных мегаполисов мира, что сделало прогулки не только комфортными, но и безопасными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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