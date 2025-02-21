В Москве завершилась акция "Зима с "Миллионом призов"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Акция "Зима с "Миллионом призов" подошла к концу в столице. Она была организована в рамках самого масштабного проекта сезона "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства города.

Участники таких электронных проектов Москвы, как "Активный гражданин", "Город идей", "Электронный дом", "Наш город" и "Город заданий", смогли получить в павильонах акции свыше 185 тысяч подарков и сувениров, которые относились к эксклюзивным коллекциям.

Акция стартовала в ноябре 2024 года и дала жителям Москвы возможность получить подарки. Для этого им нужно было проявить активность при участии в электронных проектах на протяжении месяца.

Тем, кто сумел набрать за этот период более 400 городских баллов, можно было оформлять заказ на сувениры, не тратя при этом баллы. Они могли выбрать праздничные сервировочные салфетки и деревянные елочные игрушки с символикой программы "Миллион призов". Таким путем москвичам было передано свыше 68 тысяч подарков.

Вместе с тем жители столицы оформляли заказы на витрине сайта новогодних сувениров, пользуясь полученными городскими баллами. Там можно было приобрести теплые пледы, чайные пары, тортницы, масленки и другие товары с красочным дизайном, с помощью которых москвичи могли наполнить свой дом атмосферой волшебства.

Одними из наиболее популярных оказались сувениры с изображением снегирей. Москвичи отдавали свое предпочтение шерстяным варежкам и носкам, наборам полотенец и фарфоровой посуде. В результате горожане получили более 118 тысяч сувениров.

Кроме того, недавно участники городской программы лояльности "Миллион призов" получили возможность купить сувениры к празднику Масленицы. Можно будет приобрести блинные сковороды, наборы для выпечки, кухонные фартуки, хлопковые скатерти, масленки на деревянной подложке и прихватки. Всю коллекцию сувениров можно увидеть на сайте программы в разделе "Масленица с "Миллионом призов".

