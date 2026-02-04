В Москве стартовала акция "День без турникета" в рамках проекта "Зима в Москве"

В рамках проекта "Зима в Москве" стартовала первая в этом году акция "День без турникета". Одной из ее площадок стала фабрика мороженого, куда пригласили всех желающих.

Участники экскурсии смогли не только попробовать новые вкусы, но и проследить за всем процессом производства. Как отметили на предприятии, производство стало высокотехнологичным и полностью автоматизированным.

