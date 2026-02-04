Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 15:30

Город

В Москве стартовала акция "День без турникета" в рамках проекта "Зима в Москве"

В Москве стартовала акция "День без турникета" в рамках проекта "Зима в Москве"

Жительница района Марьино сделала обзор погоды

Кровельщики и операторы автоподъемников вышли на уборку снега в Москве

В Москве спасли серую цаплю, которая замерзала в сугробе

Зритель Москвы 24 рассказал, какая погода установилась в Митине

Спортсмена без верхней одежды заметили на турнике в Тропарево-Никулине

Более 60 онкологов получили почетный статус "Московский врач"

Дело об убийстве мужчины на Рублевском шоссе расследуют в Москве и Пензе

Туман и изморось ожидаются в Москве предстоящей ночью

Два трамвайных диаметра охватят почти 20 районов Москвы

В рамках проекта "Зима в Москве" стартовала первая в этом году акция "День без турникета". Одной из ее площадок стала фабрика мороженого, куда пригласили всех желающих.

Участники экскурсии смогли не только попробовать новые вкусы, но и проследить за всем процессом производства. Как отметили на предприятии, производство стало высокотехнологичным и полностью автоматизированным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городвидеоЛариса СоколоваМаксим ШаманинАлина Гилева

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика