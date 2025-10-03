Реставрация главного купола началась в храме Христа Спасителя в Москве

В храме Христа Спасителя в Москве начались работы по реставрации главного купола. Специалисты трудятся на высоте около 100 метров, аккуратно снимая старое покрытие небольшими фрагментами, чтобы не повредить расположенные под куполом уникальные фрески.

Новое покрытие изготавливают из нержавеющей стали с нитридом титана, что гарантирует срок службы не менее 50 лет. В настоящее время часть храма скрыта строительными лесами, где продолжается масштабная реконструкция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.