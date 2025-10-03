Форма поиска по сайту

03 октября, 12:15

Город

Реставрация главного купола началась в храме Христа Спасителя в Москве

Реставрация главного купола началась в храме Христа Спасителя в Москве

Средний рейтинг зоогостиниц в Москве превысил 4,6 балла

Новые площадки для выгула собак обустроят в Москве до конца года

Электрические уборочные машины появились в Москве

Новый арт-объект начали устанавливать у "ГЭС-2" на Болотной площади

Праздничные мероприятия подготовили для педагогов ко Дню учителя в Москве

Теплая погода ожидается в Москве 4 и 5 октября

Собянин присвоил статус технопарка СНИИ приборостроения ГК "Росатом"

"Утро": москвичам рассказали о погоде 3 октября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 октября

В храме Христа Спасителя в Москве начались работы по реставрации главного купола. Специалисты трудятся на высоте около 100 метров, аккуратно снимая старое покрытие небольшими фрагментами, чтобы не повредить расположенные под куполом уникальные фрески.

Новое покрытие изготавливают из нержавеющей стали с нитридом титана, что гарантирует срок службы не менее 50 лет. В настоящее время часть храма скрыта строительными лесами, где продолжается масштабная реконструкция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

