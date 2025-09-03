Форма поиска по сайту

03 сентября, 07:45

Город

Москвичей пригласили принять участие в чемпионате по тетрису

Горожане могут принять участие в чемпионате по тетрису в рамках проекта "Лето в Москве". Отборочные туры проходят на разных площадках. Полуфинал покажут на экране "Гигатетрис" в "Лужниках", а финал – на медиафасаде Останкинской телебашни.

Кроме того, на Стартовой улице все желающие могут попробовать блюда региональной кухни Дальнего Востока. В меню представлены креветки на веточке, шаверма с лососем, шашлыки, жареные пельмени, а также сладости – имбирные пряники, печенье и леденцы ручной работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

