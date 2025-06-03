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03 июня, 14:30

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В Москве проверили более 640 тысяч газовых плит с начала года

В Москве проверили более 640 тысяч газовых плит с начала года

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С начала года специалисты Мосгаза провели техническое обслуживание более 640 тысяч газовых плит – это около трети от общего количества в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. При незначительных неисправностях газовики устраняют проблемы на месте.

Если оборудование аварийное – его отключают и консультируют жильцов. Ответственность за исправность плит лежит на собственниках или нанимателях. В Мосгазе напоминают – срок службы плиты в среднем 10–12 лет, оборудование должно иметь систему "газ-контроль".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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