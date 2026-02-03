Арт-павильон "Фабрика подарков" можно посетить на Болотной площади

Мастер-класс по созданию зимнего уюта можно пройти на Болотной площади. Там работает арт-павильон "Фабрика подарков", где продают товары московских производителей – от одежды до предметов интерьера, соответствующих сезону.

Как рассказала основатель бренда детских игрушек Екатерина Скрыпник, она занимается вязанием уже 15 лет. Игрушки создаются из пряжи "Хлопок-травка" российского производства, на одну уходит около 2,5 часа.

