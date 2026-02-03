Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 12:45

Город

Арт-павильон "Фабрика подарков" можно посетить на Болотной площади

Арт-павильон "Фабрика подарков" можно посетить на Болотной площади

Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве до 7 февраля

Новый электробус с ночной зарядкой совершил более 660 рейсов в Москве

Собянин объявил о начале строительства промышленного объекта в ТиНАО

"Сити": музей-заповедник "Коломенское"

Ночь на 6 февраля станет самой холодной в Москве с начала зимы

Круглосуточная уборка снега идет в Москве, несмотря на экстремальный мороз

Причал "Затон Новинки" второго маршрута электросуда приостановил работу в Москве

Туристы выстроились в очередь за японской визой в Москве

Почти 2 тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Москве в 2026 году

Мастер-класс по созданию зимнего уюта можно пройти на Болотной площади. Там работает арт-павильон "Фабрика подарков", где продают товары московских производителей – от одежды до предметов интерьера, соответствующих сезону.

Как рассказала основатель бренда детских игрушек Екатерина Скрыпник, она занимается вязанием уже 15 лет. Игрушки создаются из пряжи "Хлопок-травка" российского производства, на одну уходит около 2,5 часа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаЛариса Соколова

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика