02 декабря, 23:00

Город

Жители и гости столицы могут посетить события "Зимы в Москве"

Жители и гости столицы могут посетить события "Зимы в Москве"

Жители и гости столицы могут окунуться в атмосферу праздника в рамках проекта "Зима в Москве". Различные события будут проходить во всех округах города. Для них подготовили более 400 площадок.

Манежная площадь также готова к встрече Нового года. Здесь нарядили 22-метровую живую ель. Для украшения использовали 5 километров гирлянд и более 10 тысяч старинных русских игрушек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

