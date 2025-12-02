Жители и гости столицы могут посетить события "Зимы в Москве"

Жители и гости столицы могут окунуться в атмосферу праздника в рамках проекта "Зима в Москве". Различные события будут проходить во всех округах города. Для них подготовили более 400 площадок.

Манежная площадь также готова к встрече Нового года. Здесь нарядили 22-метровую живую ель. Для украшения использовали 5 километров гирлянд и более 10 тысяч старинных русских игрушек.

