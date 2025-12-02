Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 11:45

Город

На ГУМ-Катке на Красной площади открылся юбилейный, 20-й сезон

На ГУМ-Катке на Красной площади открылся юбилейный, 20-й сезон

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 3 декабря

Билеты на балет "Щелкунчик" можно купить только через официальный сайт Большого театра

Сергей Собянин: в Москве открылся первый пищевой технопарк

В столичном метро начали тестировать новый поезд "Москва-2026"

Ночные заморозки вернулись в Москву

Авария на проспекте Багратион привела к перекрытию движения

"Атмосфера": 1 градус ожидается в Москве вечером 2 декабря

Собянин: в СВАО завершено 50 комплексных проектов улучшения дорожного движения

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 декабря

В Москве на Красной площади открылся юбилейный, 20-й сезон ГУМ-Катка. Это место уже два десятилетия является для многих москвичей и гостей столицы символом начала зимы и главным новогодним аттракционом.

На торжественной церемонии присутствовали известные спортсмены, артисты и общественные деятели. Как отметил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, это настоящий праздник, который дарит людям радость и новогоднее настроение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСтанислав КуликДарья Тарасова

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика