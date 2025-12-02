На ГУМ-Катке на Красной площади открылся юбилейный, 20-й сезон

В Москве на Красной площади открылся юбилейный, 20-й сезон ГУМ-Катка. Это место уже два десятилетия является для многих москвичей и гостей столицы символом начала зимы и главным новогодним аттракционом.

На торжественной церемонии присутствовали известные спортсмены, артисты и общественные деятели. Как отметил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, это настоящий праздник, который дарит людям радость и новогоднее настроение.

