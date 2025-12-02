Локальные ограничения движения ожидаются в течение дня в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве во вторник, 2 декабря, возможны локальные ограничения движения. Об этом предупредила пресс-служба Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В ведомстве рекомендовали водителям пересесть на метро, чтобы сэкономить время в пути. Также автомобилистов призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон на дороге.

В Дептрансе уточняли, что на интенсивность движения могут повлиять мелкие ДТП, погодные условия и ремонтные работы на дорогах. Автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршрут.

Ранее ограничения на движение ввели на участках улицы Плющева. Они будут действовать до 30 января 2026 года из-за инженерных работ. В течение этого времени водители не смогут воспользоваться одной или двумя полосами в зависимости от даты и времени.

