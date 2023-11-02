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02 ноября, 11:15

Город

Москвичи смогут приобрести абонементы на перехватывающей парковке в Митине

Москвичи смогут приобрести абонементы на перехватывающей парковке в Митине

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С 1 ноября на перехватывающей парковке в Митине стали абонементными 50 мест для автомобилей. Речь идет о территории около станции метро "Пятницкое шоссе". Всего в столице уже организованы больше 2,6 тысячи таких мест.

Преимущество абонемента в том, что его владелец получает гарантированное место на обустроенной городской парковке, а также право приоритетного продления своего абонемента. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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