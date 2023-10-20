Московский зоопарк опубликовал новые кадры с детенышем панды

Новые кадры с малышкой пандой из Московского зоопарка собирают тысячи просмотров. О том, как растет дочь Диндин и Жуи, регулярно рассказывает директор зоосада Светлана Акулова.

Диндин уже спокойно оставляет дочь, чтобы уделить время правильному питанию и без спешки пожевать бамбук. В этом время детеныш либо спит, либо активно проводит время, но уползти далеко от матери она пока не может.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.