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20 октября, 15:00

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Московский зоопарк опубликовал новые кадры с детенышем панды

Московский зоопарк опубликовал новые кадры с детенышем панды

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Новые кадры с малышкой пандой из Московского зоопарка собирают тысячи просмотров. О том, как растет дочь Диндин и Жуи, регулярно рассказывает директор зоосада Светлана Акулова.

Диндин уже спокойно оставляет дочь, чтобы уделить время правильному питанию и без спешки пожевать бамбук. В этом время детеныш либо спит, либо активно проводит время, но уползти далеко от матери она пока не может.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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