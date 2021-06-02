В Москве приступили к сносу клуба Icon

В Москве сносят клуб Icon. Он располагался в ангаре, где когда-то была типография конфетных оберток фабрики "Красный Октябрь".

Какое-то время там находился клуб "Рай", а потом его сменил нынешний Icon. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.