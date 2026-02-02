Форма поиска по сайту

Новости

02 февраля, 12:15

Город

Последствия снегопадов в Москве ликвидируют круглосуточно

Последствия снегопадов в Москве ликвидируют круглосуточно

Последствия снегопадов в Москве ликвидируют круглосуточно, сообщили в комплексе городского хозяйства. Несмотря на аномальный мороз, в городе продолжают расчищать проезжую часть, тротуары и крыши. Тем временем синоптики сообщили, что холода в столице задержатся.

Как отметил заместитель директора ГБУ "Жилищник Донского района" Александр Губанов, работы по очистке кровель от снежных масс и уборке дворовых территорий ведутся в ежедневном режиме. Для ликвидации последствий снегопада в районе задействованы 41 единица собственной зимней уборочной техники, а также привлеченная.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городпогодаЖКХвидеоАлексей ПименовИван ЕвдокимовМария Рыбакова

закрыть

