Температура воздуха опускалась до минус 25 градусов в столичном регионе ночью

Температура воздуха минувшей ночью в столичном регионе опускалась до минус 25 градусов. Ожидается, что аномальные морозы продержатся до пятницы, 6 февраля.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, средняя суточная температура 1 февраля в Москве была ниже, чем обычная климатическая температура не только в Архангельске или в Сыктывкаре, но и в Нарьян-Маре.

