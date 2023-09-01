Образовательный центр "Диалектика" открылся в ТиНАО

В жилом районе "Испанские кварталы" открылся новый образовательный центр "Диалектика". В его состав входит школа на 1 100 учеников и детский сад для 220 детей. Его за счет собственных средств построила группа компаний "А101" и передала городу.

Главная точка притяжения новой школы – это атриум на 390 посадочных мест. Он расположен в центральной части здания и может использоваться как актовый зал, кинотеатр или лекторий.

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