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Флагман больницы № 15 имени Филатова планируют открыть в столице в этом году

Флагман больницы № 15 имени Филатова планируют открыть в столице в этом году

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В этом году в Москве планируют открыть флагман больницы № 15 имени Филатова. Новая система оказания экстренной помощи позволяет распределять потоки пациентов, быстро ставить диагноз и не терять время при назначении лечения.

Во флагмане Филатовской больницы сделают и уникальную операционную. Это гибрид, где смогут работать травматологи, хирурги, нейрохирурги и другие специалисты одновременно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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