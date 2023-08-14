Флагман больницы № 15 имени Филатова планируют открыть в столице в этом году

В этом году в Москве планируют открыть флагман больницы № 15 имени Филатова. Новая система оказания экстренной помощи позволяет распределять потоки пациентов, быстро ставить диагноз и не терять время при назначении лечения.

Во флагмане Филатовской больницы сделают и уникальную операционную. Это гибрид, где смогут работать травматологи, хирурги, нейрохирурги и другие специалисты одновременно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.