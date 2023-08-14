Московских водителей призвали быть внимательными из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водителей призывали не терять бдительности и соблюдать скоростной режим в связи с дождем в городе, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ЦОДД, движение в столице сейчас рабочее, однако существуют локальные затруднения на МКАД в районе улицы Верхние Поля, улицы Маршала Катукова и улицы Липецкой.

Вечером ожидаются заторы до 6 баллов. На загруженность дорог влияют дождь и низкие скорости, мелкие аварии, а также строительные мероприятия на проезжей части, предупредили в Дептрансе. Водителям рекомендовали не отвлекаться на гаджеты во время движения.

14 августа в столичном регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди. В российском Гидрометцентре рассказали, что днем в Москве столбики термометра покажут от 22 до 24 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов. Порывы западного ветра могут достигать 6–11 метров в секунду.

Новый пик температуры ожидается в Москве 17 августа