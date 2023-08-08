Москва сэкономила почти 17 млрд рублей благодаря экспертизе цен в госзакупках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москве удалось сэкономить 16,6 миллиарда рублей в январе – июне с помощью технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК(Д)), заключаемых для нужд заказчиков города в системе госзакупок. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.

"В первом полугодии 2023-го эксперты выдали 1 567 заключений. Заявленная сумма закупок составила более 668 миллиардов рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 16,6 миллиарда рублей бюджетных средств", – поделилась она.

Департамент экономической политики и развития вместе с Аналитическим центром Москвы проводит экспертизу начальной максимальной цены контрактов, за исключением закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон и других. Подобная экспертиза представляет собой эффективный инструмент оптимизации бюджетных расходов. Проверка достоверности осуществляется для контрактов на сумму более 30 миллионов рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что арендаторы городских помещений сэкономят в этом году 6,4 миллиарда рублей благодаря предоставленным московскими властями льготам. По словам мэра, в общей сложности столица заключила с организациями 1 400 договоров на аренду свыше 542 тысяч "квадратов" нежилой недвижимости.

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