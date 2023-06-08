Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:45

Город

Образовательный центр "Диалектика" введут в эксплуатацию в сентябре 2023 года

Образовательный центр "Диалектика" введут в эксплуатацию в сентябре 2023 года

Новости часа: три человека задержаны по делу о краже спиртосодержащей жидкости – МВД

Исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в Москве

Ликсутов заявил, что в Москве появится новый электробусный парк

Свыше 40 площадок фестиваля "Времена и эпохи" открылись в столице

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники в Москве

Москвичам рассказали о площадках городского фестиваля "Времена и эпохи"

Бесплатная городская сеть Wi-Fi появилась еще в 16 московских спортивных учреждениях

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома проведут в Красностуденческом проезде

"Мой район. Обратная связь": "дом со зверями" отремонтируют в столице

Образовательный центр "Диалектика" примет первых учеников в сентябре 2023 года. Об этом рассказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Центр возводят в Новомосковском округе. В июне планируют закончить все основные работы на объекте, в июле – провести испытания и получить разрешение на ввод, а в августе будут готовиться к открытию.

В новом центре будут работать детский сад, школа и студии дополнительного образования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствовидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика