Образовательный центр "Диалектика" введут в эксплуатацию в сентябре 2023 года

Образовательный центр "Диалектика" примет первых учеников в сентябре 2023 года. Об этом рассказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Центр возводят в Новомосковском округе. В июне планируют закончить все основные работы на объекте, в июле – провести испытания и получить разрешение на ввод, а в августе будут готовиться к открытию.

В новом центре будут работать детский сад, школа и студии дополнительного образования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.